تعرف على قائمة لاعبي المنتخب الاماراتي التي ستواجه الفريق الوطني العراقي

2022/03/09 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف العراق المباراة المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، أمام الإمارات ضمن المجموعة الأولى، والتي تقام يوم 24 مارس الجاري على ستاد المدينة الدولي .في بغداد.

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