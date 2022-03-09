2022/03/09 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن المنتخب الوطني سيدخل معسكراً تدريبياً في بغداد قبل الدخول في تصفيات كأس العالم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “لاعبي المُنتخب الوطني سينخرطون في معسكرٍ تدريبي مُغلق في بغداد بالحادي عشر من الشهر الحالي في ملعبِ الشعب الدولي”.واضاف ان “المباراة الودية أمام زامبيا […]

ظهرت المقالة بغداد تحتضن معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني قبل تصفيات المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحتضن معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني قبل تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحتضن معسكراً تدريبياً للمنتخب الوطني قبل تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).