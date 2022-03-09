حكومة كردستان تعلن إطلاق رواتب شباط دون استقطاعات

2022/03/09 | 18:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حكومة الإقليم عن حجم مبيعات النفط في شباط

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، توزيع رواتب شهر شباط/فبراير من دون استقطاعات.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، إنّ "الرواتب ستطلق غدًا دون استقطاعات"، مبينًا أنّ "إقليم كردستان باع في شهر شباط الماضي 11 مليونًا و275 ألف برميل من النفط، و90% من واردات الإقليم من النفط".

وأضاف عادل، أنّ "رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتكليف وزارة الداخلية في الإقليم بضبط الأسعار في السوق والسيطرة عليها ومنع الاحتكار، وتم في الأسبوع الماضي بالفعل توجيه عقوبات قانونية لتجار"، نافيًا وجود "شح بالمواد الغذائية في مخازن وزارة التجارة في الإقليم".

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