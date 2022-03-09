باحثة امريكية : هناك تحضير لحرب اهلية داخل الولايات المتحدة

2022/03/09 | 18:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكدت استاذة العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا بربارة والتر مؤلفة كتاب ” كيف تبدأ الحروب الاهلية ” ان الولايات المتحدة تقترب بشكل مخيف من ظروف حدوث حرب اهلية داخل البلاد .ونقلت صحيفة واشنطن بوست في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن والتر قولها إن ” هناك حوالي 30 عاملا مختلفا لحدوث الحروب الاهلية منها […]

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