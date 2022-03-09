كما فعلتها العنّزة في سوق الصفارين..!

2022/03/09 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش ..أبلغ وصف يمكن أن نصف به قرار الحكومة القاضي بإقرار مُنحة غلاء المعيشة لبعض شرائح المجتمع التي لاتتجاوز (100) ألف دينار أي مايعادل (70) دولار سوى عفطة عنز في سوق الصفارين، فقرارات السلطة التي تمخّضت بعد مداولات وإجتماعات ومناشدات وزيادات مليارية في حجم الواردات المالية للبلد وتضخم أحجام وفرته […]

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