الأوربيون أمام خيارين: برودة الجو أو سخونة الخطر الروسي!

2022/03/09 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حميد الكفائي ..لم يكن الأوروبيون بغافلين عن خطورة اعتمادهم على الغاز الروسي، حتى قبل اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية، التي لم تبدأ باجتياح روسيا الأخير، ولا باحتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، بل قبل ذلك بعقدين.لكن الاستهلاك الأوروبي للغاز الروسي بقي متزايدا، حتى بعد احتلال روسيا شبه جزيرة القرم، إذ شكلت الصادرات […]

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