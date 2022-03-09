بين الخلاف والاتفاق .. منطقة وسط

2022/03/09 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد البولاني… لا يختلف اثنان على ان الظفربحق تشكيل الحكومة المقبلة، هو سبب الجدل السياسي والقانوني المتفاقم، بين الاطراف السياسية الرئيسة،هذا الجدل الذي بات حدثا يتكررعقب كل انتخابات.تكرارخلاف الفرقاء بشان الكتلة النيابية الاكبر عددا، فرض واقعا لا بديل عنه، هوالاستعانة بالمحكمة الاتحادية للمرة الرابعة، رغم انها قدمت في الأعوام 2010 و2015 و2019، […]

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