مسؤول أميركي يكشف سبب رفض واشنطن لقرار بولندا

2022/03/09 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي للحرة، الأربعاء، أن أن القرار البولندي بوضع معداتها تحت تصرف الولايات المتحدة لم يأت بالاستشارة مع واشنطن، مؤكدا أن القوات الروسية لا تحترم قرار وقف النار الذي اتفقت عليه مع أوكرانيا.

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