افتتاح أول معرض للمنتجات الإيرانية في كركوك

2022/03/09 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاويافتتح في كركوك، اليوم الأربعاء، أول معرض للمنتجات الإيرانية في المحافظة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعددا من اعضاء مجلس النواب، ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي والقنصل العام للجمهورية الاسلامية مهدي شوشتري، ومدير عام المعارض في وزارة التجارة زهرة الگيلاني افتتحوا اليوم أول معرض لمنتجات الجمهورية الاسلامية الإيرانية في كركوك".وأكد القنصل العام الإيراني مهدي شوشتري لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إقامة اول معرض للمنتوجات الايرانية في كركوك بمشاركة 50 شركة دليل على استقرار الوضع الأمني في جميع المناطق ويؤكد أنها أصبحت مهيأة أمام الشركات والمستثمرين لإقامة المعارض والمشاريع".من جانبه أكد محافظ كركوك راكان الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "أهمية اقامة المعرض في المحافظة تنبع من كونها مركزا جاذبا للاعمار والاستثمار وتتمتع باستقرار أمني وتشهد تعايشا بين مكوناتها وعملاً بروح الفريق الواحد".وأضاف أن "إدارة كركوك ترحب وتدعم جميع الجهود لاقامة المعارض والمؤتمرات ودعم المستثمرين ورجال الاعمال"، مثمنا "جهود النواب وجهود القوات الامنية البطلة ووعي وتعايش مواطني كركوك".

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