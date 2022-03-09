المغني والشاعر( جون لينون) .. - هاتف بشبوش

2022/03/09 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش اأكتب للشيوعيين فقط كعادتي كل عام طيلة شهر آذار حتى عيدهم الأغر في الحادي والثلاثين..المغني والشاعر( جون لينون) ..



لاتنظمّوا الى أيّ جيش لاتحملوا المسدسات فعندما تفارقكم الحمامة سيأتي اليكم الغراب وسيخطوا اليكم الموت،على دقات الطبول أوعليكم : تسليم أنفسكم الى حلفاء الجنس اللطيف( النساء) ..



جون لينون مغني وشاعر يساري وصديق ل ......





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