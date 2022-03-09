حقيقة بوتين التي لم يعرفها أحد - جواد بشارة

2022/03/09 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة يعتقد الغربيون أن فلاديمير بوتين لم يحكم بلاده دائمًا بمفرده.



لكنه اليوم، أصبح ديكتاتورًا حقيقيًا ويبدو أنه لا يهتم كثيرًا بعواقب أفعاله.يثير الهجوم الروسي في أوكرانيا العديد من الأسئلة حول نوايا موسكو والردود الغربية المحتملة وإمكانية إعادة توازن القوى العالمية.



في مواجهة صراع على نطاق جيوسياسي أكثر منه عسكري، ينتظر العالم، خاصة بعد التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا.لقد أمعن الغرب بدون وع ......





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