اسبوعان من الحرب الروسية علي اوكرانيا الاسباب والتطورات - مجدي جورج

2022/03/09 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج مر اسبوعان من هذه الحرب المدمرة التي شنتها روسيا علي اوكرانيا ولروسيا اسباب عدة لشن هذه الحرب ودعونا نستعرض الاسباب وماحدث في هذان الاسبوعان من تطورات حتي يومنا هذا :-اولا قام بوتين بهذه الحملة ضد اوكرانيا متعللا بوجود ابادة جماعية في شرق اوكرانيا وبالتحديد في الجمهوريتين الانفصاليتين في دونيتسك لوغانسك واعتقد ان كلامه عن ابادة جماعية لسكان هذه المنطقة المتحدثون بالروسية ليس صحيحا في مجمله و ......





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