اليكتي: الجلسة المقبلة لن تحسم ملف رئاسة الجمهورية

2022/03/09 | 18:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..استبعدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الأربعاء، اكمال ملف رئاسة جمهورية واختيار الشخصية المناسبة لمنصب الرئاسة في جلسة مجلس النواب القادمة، فيما رجحت تأخر اختيار رئيس الجمهورية لعدة أشهر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.وقالت منصور في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” باب الحوار مفتوح بين الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي […]

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