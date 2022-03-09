2022/03/09 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يكلف مستشاره “امين الفنش” بمهام قائممقام الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/09 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يكلف مستشاره “امين الفنش” بمهام قائممقام الموصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يكلف مستشاره “امين الفنش” بمهام قائممقام الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).