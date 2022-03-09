موعد انتهاء العاصفة الترابية الجديدة التي يشهدها العراق

2022/03/09 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اصدرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تقريرها الخاص بالانخفاض الحاصل في درجات الحرارة للايام المقبلة التي سيتأثر بها البلاد، فيما توقعت انتهاء العاصفة الترابية الجديدة التي يشهدها العراق صباح يوم غد الخميس.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بمتابعة مدير عام الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اصدر قسم التنبؤ الجوي ،تقريره الخاص للحالة الجوية التي يشهدها البلاد الايام القادمة للانخفاض الحاصل في درجات الحرارة ابتداءا من ظهر يوم الخميس الموافق العاشر من شهر آذار 2022 بأمتداد مرتفع جوي قادم من اوروبا ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة".

وأضاف إنه "من المتوقع ان يتأثر البلاد ابتداءا من ظهر يوم الخميس الموافق 10 اذار 2022 بأمتداد المرتفع الجوي القادم من اوروبا والذي ترافقه كتله هوائية باردة ورطبة نسبيًا حيث يكون الطقس في عموم البلاد غائمًا جزئيًا الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقةا لشمالية، وحدوث عواصف رعدية أحيانًا في بعض الاماكن من المنطقة الوسطى ليلًا وهناك إنخفاض قليلًا في درجات الحرارة العظمى وسوف تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5-10) كم/س وثم تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم / س مسببة تصاعد الغبار في معظم مناطق البلاد ".

وبين ان "يوم الجمعة الموافق 10 آذار 2022 سوف يكون الطقس غائمًا جزئيًا الى غائم مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقة الوسطى وتنخفض درجة الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية بضع درجات عن اليوم السابق سوف تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من (20-30) كم في الساعة وتنشط على فترات في بعض الاماكن الى (40) كم /س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابع "ومن المتوقع تكون الاجواء يوم السبت الموافق الثاني عشر من اذار 2022 طقس غائم جزئي الى غائم مع هطول امطار خفيفة في المنطقة الشمالية وتنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد بضع درجات حيث ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10-20) كم /س .



وسنوافيكم باي تغيير يطرا على الحالة الجوية وفق تقاريرنا التحذيرية والاستباقية الصادرة من قسم التنبؤ الجوي".

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