لماذا رفضت أمريكا عرضًا بولنديًا لتزويد أوكرانيا بمقاتلاتها ميغ 29؟

2022/03/09 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البنتاغون عرضًا مفاجئًا من بولندا في محاولة لتسليح الأوكرانيين بالطائرات المقاتلة، ميغ، حيث عرضت بولندا نقل كل مقاتلاتها من بولندا إلى قاعدة جوية أمريكية، قاعدة رامشتاين الجوية لحلف شمال الأطلنطي في ألمانيا، ومن ثم نقلها جواً بطريقة ما إلى أوكرانيا.

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