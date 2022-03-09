من كورونا الى اوكرانيا عالم جديد

2022/03/09 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري ..أيام مرعبة عاشها العالم في الأشهر الأولى من تفشي وباء كورونا، وربما تشابه خطورتها ومخاوفها، التهديد بالأسلحة الفتاكة والقنابل النووية، وسلاحاً لا تعرف البشرية سبيلاً لمواجهته أو الهروب منه، وحرارته لا يراها إلّا من يُصاب، تدور حولنا ولا قوة دولة تحمي ولا ملجأ يهرب اليه إنسان.كورونا كحرب، قتلت وأصابت […]

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