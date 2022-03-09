مشاريع كبيرة لإنشاء وتأهيل مصافي النفط شمال العراق

2022/03/09 | 18:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت شركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط، الأربعاء، تطورات حزمة مشاريع لإنشاء مصافٍ ووحدات تكرير جديدة وتأهيل أخرى، مؤكدة وجود خطط لاستثمار الغاز المصاحب.

وقال مدير عام الشركة الشمال قاسم حسين في تصريح، إنّ "هناك خطة لإنشاء مصافٍ جديدة وإعمار المصافي المتبقية، حيث سيتم إنشاء وحدتي تكرير نفط خام في مصفى حديثة بطاقة كلية تبلغ 20 ألف برميل يوميًا، لرفع الطاقة الكلية لمصفى حديثة إلى 36 ألف برميل يوميًا".

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وأوضح حسين، أنّ "الوحدتين قيد الإنشاء ومن المؤمل إنجازهما مطلع العام المقبل، إضافة إلى إنشاء وحدة تكرير تعمل على نفط خام القيارة الثقيل مخصصة لإنتاج الأسفلت، وهي قيد الدراسة حاليًا".

وبيّن المسؤول، أنّ "الخطة تشمل أيضًا إنشاء مصفى كركوك الاستثماري الجديد بطاقة 75 ألف برميل يوميًا، بانتظار موافقة دوائر محافظة كركوك كل حسب اختصاصه لغرض المباشرة في التنفيذ، فضلاً عن إنشاء مصفى حديثة الاستثماري بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، وهو قيد استحصال إجراءات الإحالة والمراجعة".

وأشار حسين، إلى أنّ المشاريع تتضمن أيضًا "إنشاء مصفى القيارة الاستثماري بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، بعد توقيع اتفاق أوّلي مع شركتين عالميتين لغرض إعداد جميع المتطلبات الفنية للمصفى"، موضحًا أنّ الشركة "تعتزم إنشاء مشروع وحدة التكرير الرابعة في مصفى الصينية ووحدة التكرير الثالثة في مصفى الكسك بطاقة 10 آلاف برميل يوميًا لكل منها، وهو قيد إعداد الدراسة الفنية، إضافة إلى إنشاء مشروع وحدتي هدرجة النفثا وتحسين البنزين في كركوك، وهو مشروع استثماري بطاقة 12 ألف برميل يوميًا قيد الإنشاء حاليًا، ومشروع وحدتي هدرجة النفثا وتحسين البنزين في مصفى حديثة بطاقة 10 آلاف برميل يوميًا، وهو قيد الإحالة على شركة عالمية متخصصة".

وتحدث مدير الشركة، عن "مشروع لإعمار وتأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يوميًا"، مبينًا أنّ "المشروع الآن قيد الإحالة على عدد من شركات عالمية متخصصة، فضلاً عن مشروع إعمار وتأهيل مصفى الدهون الخط الثاني بطاقة 125 طنًا سنويًا".

وأكّد حسين، أنّ "مسؤولية استغلال الغاز في حقول كركوك أو أية حقول أخرى تقع على عاتق شركات الاستخراج"، مشيرًا إلى "التوصل إلى عقد مع إحدى الشركات العالمية لغرض استغلال واسترجاع غازات الشعلة في حقول كركوك، لكن أحداث العام 2014 حالت دون توقيع العقد".

ولفت المسؤول، إلى "إعداد الخطط اللازمة لغرض استرجاع واستغلال غازات الشعلة في مصفى كركوك وصلاح الدين/1 وصلاح الدين/ 2، بانتظار إكمال المتطلبات الفنية ثم خطوات الإعلان والإحالة"، مبينًا أنّ هذه المشاريع تشمل "مصافي الصينية والكسك وحديثة أيضًا".

وأوضح حسين، أنّ "شركة مصافي الشمال وضعت جدولاً زمنيًا لإعمار وتأهيل مصافي الشركة وتقسيم عملية الأعمال إلى خمسة مراحل أساسية، بسبب الأضرار الكبرى التي لحقت بالمصفى والبنى التحتية له، وقد تم إنجاز أعمال المراحل الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى إعمار وتأهيل الوحدات التشغيلية في مصفى صلاح الدين/1 وصلاح الدين/2 والوحدات الفنية والخدمية والبنى التحتية وبطاقة مقدارها 140 ألف برميل يوميًا".

وكشف حسين، أنّ "المعوقات التي تمنع عودة خطوط الإنتاج بكامل طاقاتها تتعلق بتحديد حصة الشركة من النفط الخام، إضافة إلى وجود أعمال صيانة على المصفيين بالإمكانيات المتاحة للشركة والمعتمدة على الجهد الذاتي للشركة والمتوفر من المواد"، مؤكدًا أنّ هذا العام سيشهد "معالجة جميع نقاط الاختناق".

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