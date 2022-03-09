الفتح: لن نوافق على شطر لجنة الأمن والدفاع النيابية

2022/03/09 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد تحالف الفتح، الأربعاء، على أهمية لجنة الأمن والدفاع النيابية داخل مجلس النواب، موضحاً أن، شطر اللجنة سيؤثر سلباً على المنظومة الأمنية في البلاد.وقال النائب عن التحالف غريب عسكر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تفكيك أهم لجنة داخل البرلمان مخطط خطير لإضعاف المنظومة الأمنية داخل البلد، وهو ما نحذر […]

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