الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 160 روسيا

2022/03/09 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء الـ27 فيه نسقت فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 146 مشرعا في مجلس الاتحاد و14 رجل أعمال وفردا في عائلاتهم.وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: “تم إدراج 160 شخصا في القائمة السوداء بسبب أنشطتهم المقوضة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.وأوضح البيان أن هذا العدد […]

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