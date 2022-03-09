وفاة صاحب أول قلب خنزير بعد وقت قصير على العملية

2022/03/09 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهرين على أول عملية لزراعة قلب خنزير في جسد بشري، توفي المريض الذي أجريت له العملية، وفقا لما أعلن الأربعاء مستشفى ماريلاند في الولايات المتحدة حيث أجريت الجراحة.

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