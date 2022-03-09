رئيس نادي برشلونة يكشف أصعب قرار اتخذه في مسيرته

2022/03/09 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن أصعب قرار اتخذه في مسيرته، واصفا إياه بأنه كان “الأتعس على الإطلاق”.واعتبر لابورتا عدم تجديد برشلونة عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي امتثالا لقوانين سقف الأجور في الدوري الإسباني، أنه “أتعس قرار على الإطلاق”.ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن لابورتا قوله: “لم أكن أرغب أبدا في رحيل […]

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