بارزاني يؤكد لوفد أمريكي على التنسيق بين البيشمركة والجيش في الحرب ضد الإرهاب

2022/03/09 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس مسعود بارزاني، لوفد من وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاربعاء، على التنسيق بين البيشمركة والجيش في الحرب ضد الإرهاب.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “بارزاني استقبل في مقره بمصيف صلاح الدين، وفداً من وزارة الخارجية الأميركية، مكوناً من السيدة جنيفر غافيتو مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وماتيو تولر السفير […]

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