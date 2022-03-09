2022/03/09 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمود الهاشمي || غدا (الاربعاء )سيصل الرئيس الصهيوني (هرتسوغ )الى انقرة بعد قطيعة امتدت 9 سنوات ،وهذه الزيارة وان كان الهدف المعلن منها ،هو فتح افاق جديدة لتعزيز فرص التعاون بين الكيان الصهيوني وتركيا لنقل غاز الشرق الاوسط الى اوربا من خلال الاراضي التركية كبديل عن الغاز الروسي .مرت علاقات تركيا مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة العلاقة التركية الصهيونية ومخاطرها على المتظقة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة العلاقة التركية الصهيونية ومخاطرها على المتظقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).