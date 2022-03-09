2022/03/09 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث امين بغداد المعمار علاء معن خلال لقائه السفير الفرنسي في العراق ( ايريك شوفاليه)، اليوم الاربعاء، آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس، كما دعاه لاشراك الشركات الفرنسية الرصينة لتنفيذ مشاريع ثقافية وعمرانية وتخطيطية بمدينة بغداد .وأكد الامين في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “المركز الثقافي الفرنسي يمثل مركز اشعاع فكري […]

ظهرت المقالة دعوة من امين بغداد للشركات الفرنسية لتنفيذ المشاريع الثقافية والعمرانية والتخطيطية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة من امين بغداد للشركات الفرنسية لتنفيذ المشاريع الثقافية والعمرانية والتخطيطية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة من امين بغداد للشركات الفرنسية لتنفيذ المشاريع الثقافية والعمرانية والتخطيطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).