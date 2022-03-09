2022/03/09 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي الطويل || أن المتابع لاحداث الحرب الروسية الأوكرانية، يجد ان الدفع الأمريكي له الدور الأساسي في إستفزاز روسيا وجرها للحرب ، وهذا واضح تماما، وبعد حدوث الحرب بدأت أمريكا بدفع أوربا للدخول فيعا وبأساليب مختلفة، مرة ترهيبة ومرة أخرى ترغيبية، فماهي اهداف أمريكا من وراء ذلك؟ 1.ضعف الاقتصاد الأمريكي وحجم الدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوافع ألامريكية لجر أوربا لمواجهة روسيا…؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوافع ألامريكية لجر أوربا لمواجهة روسيا…؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).