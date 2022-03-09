اليورو يرتفع قبل اجتماع المركزي الأوروبي

2022/03/09 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعارتفع اليورو، اليوم الأربعاء، ليقترب لفترة وجيزة من 1.10 دولار مدعوما قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا بتقارير تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع.وبعد أن لامس أدنى مستوى في 22 شهرا يوم الاثنين عند 1.0806 دولار، استقر اليورو عند 1.0968 دولار في الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش، مرتفعا بنسبة 0.7% خلال اليوم، بعد أن نقل تقرير عن مسؤولين لم يسمهم أن الاتحاد يناقش إصدار سندات مشتركة.ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس وفي ظل شبح الركود التضخمي تتوقع أسواق المال من صانعي السياسة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى أواخر العام.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% مقابل الدولار إلى 1.3148 دولار.وتراجع الدولار مقابل سلة عملات منها اليورو 0.5% إلى 98.628 ليظل أقل بقليل من ذروة 22 شهرا التي لامسها يوم الاثنين.وارتفعت الكرونة النرويجية 0.6% مقابل الدولار إلى 8.9235 وصعد الريال البرازيلي أمام العملة الأمريكية 0.6% إلى 5.0300 كما زاد الدولار الكندي بنسبة 0.45% إلى 1.2833.

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