عملاق التجديد في التشكيل العربي : محمد مُهر الدين 3-4 - حسين علوان حسين

2022/03/09 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين في هذه الحلقة ، سأعرض لأحد الجوانب المهمة لمنجزات الفنان التشكيلي الكبير الراحل محمد مُهر الدين و المتمثلة برسومه التخطيطية التي أنجز منها طوال عمره أعداداً هائلة .



و الرسم التخطيطي ينفذ عبر الرسم بالقلم على الورق .



و لقد تميزت كل تخطيطات محمد مُهر الدين بخطوطها الطرية المتنوعة و المتداخلة السابحة بوثوق في المكان لتظهر تميزاً مشهوداً في بناء حركة الموضوع و توجيه عين المشاهد عبر تداخل المنحنيات صوب ......





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