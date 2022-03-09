عدة ملفات على طاولة رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد الامريكي

2022/03/09 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً برئاسة السفير الأمريكي ماثيو تولر، وضم كلاً من قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينفر غافيتو، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا ولبنان والأردن إيثان غولدريتش، والقنصل العام الأمريكي لدى […]

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