أمين مشجب يسرق 160 بندقية من مركز شرطة في بابل

2022/03/09 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بسرقة 160 بندقية من مركز شرطة في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أمين مشجب في أحد مراكز شرطة قضاء المسيب في محافظة بابل، سرق 160 بندقية من داخل المركز".وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث ومتابعة كاميرات المراقبة لغرض الوصول اليه واعتقاله".

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