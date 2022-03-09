التعادل الايجابي يسطر على مباراة النجف وزاخو في ممتاز الكرة

2022/03/09 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة النجف وزاخو، اليوم الاربعاء.وتواجه الفريقان على ملعب النجف ضمن الاسبوع الخامس والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل زاخو اولاً عن طريق اللاعب كايك أوليفيرا في الدقيقة 51.وبعدها عدل النجف النتيجة عن طريق اللاعب محمد عبد الكريم بالخطأ في مرماه في الدقيقة […]

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