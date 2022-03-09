2022/03/09 | 19:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدح المدرب الإسباني لنداي برشلونة، تشافي هيرنانديز، المهاجم المصري لنادي غلطة سراي التركي، مصطفى محمد، مشيرا إلى أن الفريق قادر على "إيذاء" النادي الكتالوني في المباراة التي ستجمع الفريقين في الدوري الأوروبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي يمتدح مصطفى محمد.. هذا ما قاله مدرب برشلونة عن اللاعب المصري) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي يمتدح مصطفى محمد.. هذا ما قاله مدرب برشلونة عن اللاعب المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).