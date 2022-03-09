الديمقراطي الكردستاني يعلن تقديم حزمة من المناصب للاتحاد الوطني مقابل رئاسة جمهورية العراق - عاجل

2022/03/09 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن المقترحات التي قدمها الى نظيره الاتحاد الوطني الكردستاني والتي كان أولها انضمامه للتحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري وائتلافي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي وبعض القوى الآخرى من المستقلين واختيار ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وبالمقابل الحصول على حزمة من المناصب السيادية.

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم لـ(بغداد اليوم )، ان "المقترح الثاني هو أن يكون هناك مرشح تسوية باستثناء برهم صالح وأن هذا المرشح يجب أن يحظى بموافقة الحزب الديمقراطي ورئيسه مسعود البارزاني حتى يتم تمريره في البرلمان".

وبين أن "الحوارات او الاجتماعات مع قيادات الاتحاد الوطني متوقفة باستثناء بعض الاتصالات الهاتفية"، موضحا ان "الوضع أصبح معروفا وأن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحة لرئاسة الجمهورية ونحن نتوقع بأن الاتحاد الوطني سيقبلون في الأيام القادمة بأحد المقترحات المقدمة لهم وذلك للحصول على بعض المكاسب والمناصب في البرلمان والدولة".

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