دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على 160 روسيا

2022/03/09 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء الـ27 فيه نسقت فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 146 مشرعا في مجلس الاتحاد و14 رجل أعمال وفردا في عائلاتهم.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "تم إدراج 160 شخصا في القائمة السوداء بسبب أنشطتهم المقوضة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأوضح البيان أن هذا العدد يشمل 14 أوليغارشا ورجل أعمال كبيرا وفردا في عائلاتهم "يشاركون في القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تضمن إيرادات كبيرة للاتحاد الروسي"، وكذلك 146 عضوا في مجلس الاتحاد صدقوا على" اتفاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من جهة أخرى.

كما أفادت المفوضية بأنه تم الاتفاق على إدراج السجل البحري الروسي للملاحة في القائمة السوداء إضافة إلى فرض حظر على تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا وضع العملات المشفرة في نطاق العقوبات المالية.

وبشكل عام تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا 862 شخصية و53 مؤسسة.

كما نسقت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة تستهدف بيلاروس بما في ذلك فصل 3 من مصارفها عن نظام "SWIFT" للتحويلات المالية.

وتطبق الدول الغربية إجراءات تقييدية قاسية لاستهداف اقتصاد روسيا بعد أن أطلقت حكومتها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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