تعرض لواء 91 في صلاح الدين إلى هجوم إرهابي

2022/03/09 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

اقدم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، على شن هجوم على سرية تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم) إن "تعرضا من قبل تنظيم داعش الإرهابي على سرية تابعة للواء 91 التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين على طريق الصينية حديثة".

وأضاف المصدر ان "داعش اقدم على إضرام النار بالسرية بعد انسحابه".

فيما لم يذكر حصيلة الهجوم الإرهابي لحد الآن.

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