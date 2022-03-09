رئيس الكتلة الصدرية: نساء العراق شرفنا ونحن حماة هذا الشرف

2022/03/09 | 19:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الأربعاء، على أعمال العنف التي طالت متظاهرين قرب منزل نائب عن الكتلة في الحلة.

وكتب العذاري عبر حسابه في فيسبوك، "نساء العراق شرفنا ونحن حماة هذا الشرف"، مع نشر صورة لشعار الكتلة الصدرية.

وتعليق هو الموقف الرسمي الأول للكتلة إثر أعمال عنف تعرض لها متظاهرون قرب منزل النائب عن التيار سها السلطاني في الحلة، من بينهم الناشط ضرغام ماجد.

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وأصيب ماجد بجروح بالغة في الرأس إثر ضرب مبرح بالعصي والأنابيب المعدنية على يد أفراد من حماية النائب، وفق شهود عيان، حيث خضع لعملية كبرى لعلاج كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

إثر ذلك اعتصم نواب من حركة امتداد عند منزل النائب، مطالبين بمحاسبة أفراد الحماية المسؤولين عن أعمال العنف، مقابل دعوات من أطراف على صلة بالتيار الصدري لمواجهة النواب المعتصمين.

وفي التعليقات على بيان العذاري المقتضب قال بعض أنصار التيار الصدري، إنّ البيان "رسالة واضحة" للتحرك بهدف إنهاء اعتصام نواب حركة امتداد وإبعادهم عن منزل النائب.

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