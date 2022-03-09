أوكرانيو لبنان يستحضرون ذكرى شيفتشينكو في اعتصام

2022/03/09 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ العشرات من أبناء الجالية الأوكرانية في لبنان اعتصاماً أمام السفارة الروسية، في الذكرى 208 لمولد الشاعر تاراس شيفتشينكو، الذي يعد من الشخصيات المؤثرة في الحركة الوطنية الأوكرانية في القرن التاسع عشر، حيث رفعوا الصوت ضد الغزو الروسي لبلدهم.

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