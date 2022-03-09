2022/03/09 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يوجه دعوة لوزارة النفط بزيادة صادراتها بعد إعلان أوبك رفع مستوى الانتاج » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:54

واع/

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