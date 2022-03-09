عمليات صلاح الدين تصد تعرضاً إرهابياً وتقتل داعشياً وتعثر على حزام ناسف

2022/03/09 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، ان عمليات صلاح الدين صدت تعرض إرهابي وقتلت داعشي فيما عثرت على حزام ناسف.وذكر بيان للوزارة تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “تعرضت عجلة ارزاق من الفوج الأول لواء المشاة ٩٥ التابع الى قيادة عمليات صلاح الدين اثناء قيامها بتوزيع الارزاق على نقاط الفوج، إلى إطلاق نار من قبل عناصر […]

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