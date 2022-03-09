ميدل ايست: الحرب الروسية الاوكرانية فرصة الغرب للتخلص من التبعات الأخلاقية لغزو العراق

2022/03/09 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..أعتبر تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ، الاربعاء، ان الغرب يحاول استعادة مكانته الاخلاقية العالمية من خلال اظهار التعاطف في الحرب الاوكرانية الروسية ، لكن ذلك “لن ينجح إلا إذا لم يذكر أحد الغزو الكارثي وغير الأخلاقي للعراق عام 2003”.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “التغطية الغربية […]

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