سفير الإمارات بواشنطن لـCNN: نفضل زيادة إنتاج النفط وسنشجع أوبك على دراسة رفع مستوياته

2022/03/09 | 20:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية لشبكة CNN، الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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