فوز طيف سامي بجائزة دولية

2022/03/09 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فوز وكيل وزارة المالية العراقية طيف سامي بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة.

وتضمنت لائحة الفائزات، في نسختها السادسة عشر، 12 امرأة من بينهما العراقية طيف سامي محمد التي تولت منصب نائب وزير المالية في سنة 2019 وتتولى في نفس الوقت منصب مدير عام الموازنة.

وعملت محمد في وزارة المالية منذ 36 سنة وبدأت كمحلل موازنة في سنة 1985 وشقت طريقها إلى منصب نائب المدير العام لإدارة الميزانية في سنة 2005، ومن ثم تولت منصب المدير العام لإدارة الميزانية.

والفائزة حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد في سنة 1985، وعلى دبلوم من المعهد العربي للتخطيط في الكويت بتخصص التخطيط والتنمية (1989-1990).

ولعبت محمد دورا أساسيا في منع وردع فساد الموازنة في العراق حسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وتمنح الجائزة إلى نساء من جميع أنحاء العالم من اللائي قدمن تضحيات وأظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان وكذلك الإنصاف بين الجنسين والمساواة وتمكين النساء والفتيات، بكل تنوعهن وفقاً للوزارة.

وقامت وزارة الخارجية الأميركية ومنذ آذار/مارس 2007 بتكريم أكثر من 170 امرأة من أكثر من 80 دولة بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، حيث ترشح البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج امرأة واحدة شجاعة من البلدان المضيفة لكل منها ويقوم كبار مسؤولي الوزارة باختيار المرشحات النهائيات والموافقة عليهن.

ووفقاً للوزارة ستشارك الفائزات بعد حفل التكريم في برنامج الزائر الدولي القيادي (IVLP) بشكل افتراضي للتواصل مع نظيراتهن الأمريكيات وتعزيز الشبكة العالمية للقيادات النسائية.

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