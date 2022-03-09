"طلقاء دون محاسبة".. زوجة تقتل زوجها وتسرق مليار دينار بالتعاون مع شقيقها في بغداد (فيديو)

2022/03/09 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أقدمت زوجه على قتل زوجها وسرقة مليار دينار ثمن ارض باعها بالتعاون مع شقيقها في بغداد، فيما طالب ذوي المجني عليه بنقل أوراق القضية الى لجان وزارة الداخلية.

وذكر ذوي المجني عليه في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "زوجة ابنهم المجني عليه أقدمت على قتل زوجها بالتعاون مع شقيقها ولا يزالون طلقاء دون محاسبة".

وأضافوا ان "الزوجة وشقيقها سرقا مليار دينار ثمن ارض زراعية في قضاء ابو غريب باعها المجني عليه قبل مقتله"، أشار الى ان "القتلة طلقاء دون ردع امني وحكومي".

وطالب ذوو المجني عليه "بنقل اوراق القضية الى لجان وزارة الداخلية".

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