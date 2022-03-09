2022/03/09 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مواطنون ان هذه الحمير كان من المحتمل ذبحها في المطاعم او محلات القصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاحنة حمير تثير الفزع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاحنة حمير تثير الفزع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).