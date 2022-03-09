محلل سياسي يتحدث عن الاعتداء على المتظاهرين: القوة الجماهيرية غير مقتنعة بأداء السلطات

2022/03/09 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابدى المحلل السياسي، صلاح بوشي، اليوم الاربعاء، رأيه بشأن الاعتداء على المتظاهرين.وقال بوشي ل”ايرث نيوز”، ان “الاعتداء على المتظاهرين تصرف خارج سياقات القانونية والضمان الدستوري لحق التظاهر والتعبير عن حرية الرأي وبالتالي هي اليوم مسؤولية المؤسسة الامنية للحماية والحفاظ على مظاهر ما تدعمها مواد الدستور العراقي”. واضاف ان “بعض التصرفات التي تدل […]

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