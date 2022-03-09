خمسة أسباب تجعل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مصيرية للفريق الملكي

2022/03/09 | 20:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في قمة مباريات هذا الدور من البطولة الأوروبية، نستعرض فيما يلي 5 أسباب تجعل من هذه المباراة مصيرية للريال

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