2022/03/09 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DZfpkTRIw0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة انتخاب الرئيس بلا موعد.. وعراقيون يتمكنون من مغادرة مناطق الحرب بأوكرانيا في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة انتخاب الرئيس بلا موعد.. وعراقيون يتمكنون من مغادرة مناطق الحرب بأوكرانيا في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).