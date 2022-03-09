"أطفال تحت الأنقاض".. فيديو لغارة روسية "وحشية" على مستشفى توليد في أوكرانيا

2022/03/09 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أوكرانيون إن غارة روسية ضربت مستشفى أطفال ومنشأة ولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

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