أكبر غابات مطيرة في العالم قد تتحول إلى سافانا في غضون عقود

2022/03/09 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت دراسة جديدة من أن غابات الأمازون المطيرة تصل إلى نقطة تحول، حيث يمكن تحويل أكثر من نصفها إلى سافانا (سهول عشبية) في غضون عقود، ويقول الباحثون بقيادة جامعة إكستر، إن ثلاثة أرباع أكبر غابات مطيرة في العالم تظهر مرونة متضائلة ضد الجفاف وغيره من الأحداث المناخية المعاكسة، مما يعني أنها أقل قدرة […]

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