الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة الغبار

2022/03/09 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء موجة الغبار في البلاد.وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تصاعد الغبار جاء نتيجة الفارق الحراري بين الكتلتين الحارة التي تأثرت بها البلاد قبل ايام والكتلة الهوائية الباردة التي كانت قادمة"، مبينا أن "اتجاه الرياح يؤثر على تصاعد الغبار".وأضاف أن "الرياح القادمة من جهة الغرب تؤدي لتصاعد الغبار وخاصة بالمناطق الغربية لكونها منطقة هشة وتعاني من قلة الامطار وخاصة خلال العام الحالي"، مشيرا الى أن "قلة الامطار تعتبر السبب الرئيس في تصاعد الغبار كوننا نفتقد للغطاء النباتي".وتوقع الجابري "انتهاء موجة الغبار السبت المقبل"، موضحا أن "البلاد سوف تتأثر بانخفاض درجات الحرارة".

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